Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dall’ex difensore della Fiorentina Mario Faccenda: “Iachini ha fatto bene al Sassuolo, lì ha conquistato tranquillamente la salvezza. Firenze è una piazza più grande, più importante, i tifosi viola sono molto esigenti. Dovrà risolvere il problema dei gol. Vlahovic? Diventerà un forte attaccante, ma dietro di lui serve un calciatore d’esperienza. I calciatori della Fiorentina sono buoni, non so se Montella ha avuto qualche mancanza e non l’ha sfruttata nel miglior modo. Ribery e Chiesa hanno fatto la differenza, poi tra infortuni e squalifica i piani sono cambiati. L’intero organico è giù fisicamente e di morale. Iachini sa stimolare nel miglior modo i calciatori e caricarli ma a Firenze devi farli divertire anche con un bel gioco. Firenze per l’allenatore marchigiano è una grande opportunità”.