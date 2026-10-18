Fabregas sceglie i titolari: Douvikas titolare, tornano Da Cunha e Butez rispetto alla Champions

I lombardi puntano a rientrare tra le prime 4 del campionato

C'è stato un tempo in cui le strade di Paolo Vanoli e Cesc Fabregas correvano parallele. Correva la stagione 2017-18: lo spagnolo viveva le battute finali di una sfavillante carriera al Chelsea, mentre il tecnico della Fiorentina rivestiva il ruolo di vice di Antonio Conte sulla panchina dei Blues. Oggi, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i due si ritrovano da avversari in Serie A, accumunati dalla medesima urgenza: ritrovare una vittoria in campionato che a entrambe manca ormai da oltre un mese (l'ultimo acuto del Como risale infatti al 14 settembre contro il Parma).

Fabregas avverte il Como: "Campionato fondamentale"

Il club della proprietà Hartono sta vivendo una stagione storica, contrassegnata dal doppio impegno e dall'esordio nella massima competizione europea. Tuttavia, Fabregas mantiene i piedi per terra, specialmente dopo la battuta d'arresto per 3-2 rimediata a Rotterdam:

"La Champions è un regalo, il campionato resta fondamentale per noi. Ora concentriamoci sulla trasferta di Firenze. Sarà una grandissima partita contro una squadra storica e un grande allenatore. La squadra sta bene, è una stagione con tante novità per noi e ci stiamo abituando al doppio impegno."

Riconfermarsi ai vertici e staccare nuovamente un pass per l'Europa continentale è fondamentale sia sul piano sportivo che economico, per dare seguito alla dispendiosa campagna acquisti estiva e consolidare la nuova dimensione internazionale del club.

Le scelte di formazione: attacco incerottato ma tornano i big

Per scardinare una Fiorentina finora ad andamento lento (4 punti in 6 gare), Fabregas dovrà fare i conti con un attacco decimato dalle assenze di Diao e Kean. Non mancheranno però i rientri illustri dal primo minuto dopo il turnover di Coppa, con Butez, Da Cunha e Douvikas pronti a riprendersi la scena.

Sul settore di sinistra, il tecnico lariano valuta se schierare Caqueret (già impiegato da titolare contro la Roma e favorito) oppure opzioni come Jesus Rodriguez, Liberali o Addai.

La probabile formazione del Como

(4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Paz, Baturina; Douvikas.