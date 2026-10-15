Fabregas predica calma: "Adesso c'è la Fiorentina, per noi la Champions è una novità bellissima"

Il tecnico spagnolo ha spinto i suoi dopo la caduta in Olanda

Il Como si prepara alla sfida di campionato contro la Fiorentina, lasciandosi alle spalle la recente sconfitta per 3-2 contro il Feyenoord in Champions League. Sia l'allenatore Cesc Fàbregas sia l'attaccante Tasos Douvikas hanno sottolineato l'importanza di guardare avanti con concentrazione e determinazione.

Calma, lucidità e priorità al campionato

L'allenatore spagnolo ha voluto proteggere i suoi giocatori da pressioni eccessive, invitando l'ambiente a mantenere la serenità:

“Lasciate i ragazzi tranquilli e pensiamo alla Fiorentina che è la cosa più importante.”

Per Fàbregas la Serie A rappresenta la priorità assoluta della stagione, un obiettivo che richiede grande lucidità per ripartire subito dopo il passo falso europeo.

La carica di Douvikas

Sulla stessa linea d'onda si è espresso Tasos Douvikas, autore della rete che ha chiuso il match in Olanda. Ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante greco ha ribadito la necessità di serrare i ranghi:

“Dobbiamo mantenere la fiducia e migliorare perché la gara più importante ora è quella di Firenze.”

Il gruppo è dunque pronto a voltare pagina, cercando al Franchi una risposta immediata sul campo.