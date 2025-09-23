Fabbri incredulo: “ Pensavo che Addai fosse un giocatore della primavera della Fiorentina”
Il pesista medaglia di bronzo ai mondiali di Tokyo, Leonardo Fabbri, ha raccontato un particolare sulla partita della Fiorentina.
L’atleta medaglia di bronzo ai mondiali di atletica di Tokyo e tifoso viola, Leonardo Fabbri, è intervenuto a Radio Sportiva raccontando prima la sua impresa poi ha toccato l’argomento Fiorentina, riportando un particolare.
Queste le sue parole sul momento viola: “ Se ho visto la partita? Lasciate perdere… l’aereo stava atterrando ,ho messo la partita ed era l’86’ senza ancora sapere il risultato, poi ho visto 1-1. Ho pensato che negli ultimi minuti potesse succedere qualcosa di buono… Non avevo la minima idea di come la partita stesse andando poi guardando le statistiche e gli highlights ho visto che siamo stati presi a pallonate. Mi alzo dall’aereo e sento il telecronista urlare: ‘Addai, Addai’. Lì per lì credevo fosse un ragazzo della nostra primavera entrato da poco ma non avevo ricordanza che ci fosse un nostro giocatore che si chiamasse così. Poi ho visto e ho spento subito. Non credo sia intelligente contestare la squadra dopo sole quattro partite, anche se non dobbiamo essere contenti degli ultimi risultati”.