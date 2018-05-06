Eysseric trova il primo goal in maglia viola 2-2 a Marassi
Pareggio della Fiorentina: Dabo crossa dalla sinistra Perin, in precedenza miracoloso su Falcinelli smanaccia ed Eysseric si fa trovare pronto e batte il portiere per il 2-2. Per il giocatore francese...
A cura di Gabriele Caldieron
06 maggio 2018 16:20
Pareggio della Fiorentina: Dabo crossa dalla sinistra Perin, in precedenza miracoloso su Falcinelli smanaccia ed Eysseric si fa trovare pronto e batte il portiere per il 2-2. Per il giocatore francese è il primo goal in maglia viola. Incandescente pomeriggio a Marassi.
Gabriele Caldieron