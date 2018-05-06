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Eysseric trova il primo goal in maglia viola 2-2 a Marassi

Pareggio della Fiorentina: Dabo crossa dalla sinistra Perin, in precedenza miracoloso su Falcinelli smanaccia ed Eysseric si fa trovare pronto e batte il portiere per il 2-2. Per il giocatore francese...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
06 maggio 2018 16:20
Eysseric trova il primo goal in maglia viola 2-2 a Marassi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Pareggio della Fiorentina: Dabo crossa dalla sinistra Perin, in precedenza miracoloso su Falcinelli smanaccia ed Eysseric si fa trovare pronto e batte il portiere per il 2-2. Per il giocatore francese è il primo goal in maglia viola. Incandescente pomeriggio a Marassi.

Gabriele Caldieron

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