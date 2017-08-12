Eysseric scrive ai tifosi viola: "La maglia numero dieci come Antognoni, Baggio, Rui Costa e Mutu. Vi renderò fieri di me"

Dopo averla scelta i miei compagni di squadra mi hanno spiegato cosa significa avere le 10 in questa squadra" ecco il post del francese per i tifosi viola

Eysseric su Facebook ha dedicato un post a tutti i tifosi viola dopo la scelta di prendere la maglia numero dieci:

"Cari tifosi, vi annuncio ufficialmente avere scelto di indossare il numero 10 della Viola. Dopo avere fatto la mia scelta, i miei compagni di squadra mi hanno spiegato quanto questo numero è importante per la Fiorentina. Degli immensi giocatori come "l'unico dieci" Antognoni, Rui Costa, Baggio e Mutu l'hanno portato qui. Farò tutto per onorare il numero 10 ed i giocatori che l'hanno indossato. Farò di tutto per rendere fieri i tifosi della Viola".