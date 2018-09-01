Eysseric provato titolare, Pjaca in panchina. Stasera a Firenze arriverà Andrea Della Valle

Squadra che vince solitamente non si cambia. Soprattutto quando si riescearealizzare sei gol, come ha fatto la Fiorentina contro il Chievo. Stefano Pioli sembra orientato a confermare per intero il gr...

Squadra che vince solitamente non si cambia. Soprattutto quando si riescearealizzare sei gol, come ha fatto la Fiorentina contro il Chievo. Stefano Pioli sembra orientato a confermare per intero il gruppo che ha vinto all’esordio. I dubbi sono principalmente due e, con ottime probabilità, resteranno tali fino a domattina, quando la squadra effettuerà l’ultima rifinitura.

Scontata la conferma della difesa, in attacco si apre il ballottaggio tra Eysseric e Pjaca.Nelle ultime sessioni di lavoro è stato provato con più costanza il primo. Il secondo invece si sta allenando pertrovare la forma fisica migliore. Qualche dubbio in più nvece a centrocampo.

Alla seduta tattica di ieri hanno partecipato sia Edimilson Fernandes che Norgaard, entrambi candidati alruolo di regista. Rispetto ai compagni, Pioli li ha tenuti sul campo più a lungo. Insieme a loro anche Veretout, titolare designato, che però non ci sarà contro l’Udinese perl’ultimo turno di squalifica che deve scontare.

In ogni caso le esercitazioni continueranno anche oggi. In tarda serata invece arriverà in città anche Andrea Della Valle.

Corriere fiorentino