Eysseric mai così male nella sua carriera, un dubbio tattico e un rendimento inferiore alle attese

Eysseric sempre titolare nel Nizza e prima ancora nel Saint’Etienne, un obiettivo avvistato e raggiunto da Corvino dopo un mese abbondante di trattative fino a quando il giocatore – imponendosi con il...

Eysseric sempre titolare nel Nizza e prima ancora nel Saint’Etienne, un obiettivo avvistato e raggiunto da Corvino dopo un mese abbondante di trattative fino a quando il giocatore – imponendosi con il proprio club a pochi mesi dallo svincolo – puntò i piedi per venire a Firenze. Per quattro milioni, solo dopo il secondo preliminare di Champions League giocato contro l’Ajax, il Nizza lasciò partire Eysseric.

Buone credenziali. Maglia viola numero 10, mica un numero a caso. La possibilità di giocare in tutti e tre i ruoli nella linea dietro il centravanti. Un potenzialissimo titolare. Poi però i maledetti infortuni e una squadra in difficoltà a rallentarne l’esplosione. Mai il francese è riuscito a fare la differenza, anzi proprio contro l’Udinese ha sprecato in area un’occasione di tiro abbastanza semplice, perdendo il pallone in area e aprendo la strada a una delle ripartenze avversarie. Di sicuro l’esperienza fiorentina non sta andando come Eysseric sperava, 143 minuti sono davvero pochi per un trequartista abituato a giocare sempre (37 partite di media negli ultimi tre campionati) anche nelle serate delle coppe europee.

L’infortunio, certo, ha cambiato un poco i piani. L’aggiustamento del modulo, scivolato verso il 4-3-3 (anche se Pioli punta su più varianti durante la partita) potrebbe esssere davvero un problema per il francese. Di sicuro l’allenatore viola dovrà gestire un folto club di giocatori potenzialmente abilitati a sostenere l’attaccante senza essere seconde punte: a parte Chiesa (un caso a parte) e l’attualmente infortunato Dias, ci sono anche Saponara (altro infortunio in corso), Zekhnini, Hagi e Lo Faso. Eysseric è più trequartista o esterno? A Firenze per ora non si è capito.

La Nazione