Eysseric: "Ieri abbiamo fallito, è stata dura dormire. Criticare adesso è facile ma ora..."

Il trequartista francese della Fiorentina Valentin Eysseric ha parlato attraverso Instagram dopo la sconfitta di ieri sul campo della Sampdoria, queste le sue parole: "Dopo una partita come ieri, la n...

Il trequartista francese della Fiorentina Valentin Eysseric ha parlato attraverso Instagram dopo la sconfitta di ieri sul campo della Sampdoria, queste le sue parole: "Dopo una partita come ieri, la notte stata molto breve. Abbiamo fallito nel nostro dovere di rappresentare con orgoglio i colori della Fiorentina e a nostre ambizioni. Certo, le critiche sono facili quando perdiamo ma assumeremo questa sconfitta come uomini e lavorando ancora più per vincere la prossima partita"

Ecco il post di Eysseric: