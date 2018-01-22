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Eysseric: "Ieri abbiamo fallito, è stata dura dormire. Criticare adesso è facile ma ora..."

Il trequartista francese della Fiorentina Valentin Eysseric ha parlato attraverso Instagram dopo la sconfitta di ieri sul campo della Sampdoria, queste le sue parole: "Dopo una partita come ieri, la n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2018 19:09
Eysseric: "Ieri abbiamo fallito, è stata dura dormire. Criticare adesso è facile ma ora..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il trequartista francese della Fiorentina Valentin Eysseric ha parlato attraverso Instagram dopo la sconfitta di ieri sul campo della Sampdoria, queste le sue parole: "Dopo una partita come ieri, la notte stata molto breve. Abbiamo fallito nel nostro dovere di rappresentare con orgoglio i colori della Fiorentina e a nostre ambizioni. Certo, le critiche sono facili quando perdiamo ma assumeremo questa sconfitta come uomini e lavorando ancora più per vincere la prossima partita"

Ecco il post di Eysseric:

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