Eysseric, domani convocato per il preliminare di Champions. Ecco il motivo del ritardo con i viola..
Come riportato da Nice Matin, Il Nizza non ha intenzione di vendere alla Fiorentina il trequartista Valentin Eysseric prima di aver trovato il sostituto
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 11:18
Come riportato da Nice Matin, Il Nizza non ha intenzione di vendere alla Fiorentina il trequartista Valentin Eysseric prima di aver trovato il sostituto. Inoltre, il calciatore è stato convocato per il preliminare di Champions League di domani contro l'Ajax. L'affare con il giocatore non è comunque a rischio, anche se Pioli dovrà aspettare ancora un po' prima di dover accogliere il talentuoso attaccante