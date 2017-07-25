Eysseric, domani convocato per il preliminare di Champions. Ecco il motivo del ritardo con i viola..

Come riportato da Nice Matin, Il Nizza non ha intenzione di vendere alla Fiorentina il trequartista Valentin Eysseric prima di aver trovato il sostituto

Come riportato da Nice Matin, Il Nizza non ha intenzione di vendere alla Fiorentina il trequartista Valentin Eysseric prima di aver trovato il sostituto. Inoltre, il calciatore è stato convocato per il preliminare di Champions League di domani contro l'Ajax. L'affare con il giocatore non è comunque a rischio, anche se Pioli dovrà aspettare ancora un po' prima di dover accogliere il talentuoso attaccante