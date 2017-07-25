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Eysseric, domani convocato per il preliminare di Champions. Ecco il motivo del ritardo con i viola..

Come riportato da Nice Matin, Il Nizza non ha intenzione di vendere alla Fiorentina il trequartista Valentin Eysseric prima di aver trovato il sostituto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 11:18
Eysseric, domani convocato per il preliminare di Champions. Ecco il motivo del ritardo con i viola.. -
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Come riportato da Nice Matin, Il Nizza non ha intenzione di vendere alla Fiorentina il trequartista Valentin Eysseric prima di aver trovato il sostituto. Inoltre, il calciatore è stato convocato per il preliminare di Champions League di domani contro l'Ajax. L'affare con il giocatore non è comunque a rischio, anche se Pioli dovrà aspettare ancora un po' prima di dover accogliere il talentuoso attaccante

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