Eysseric bloccato dal Nizza ma lui ha un accordo con i viola. Corvino lo vuole a Firenze entro due giorni..

Sulle pagine del Corriere Fiorentino possiamo trovare un approfondimento sul "caso" Eysseric.

Sulle pagine del Corriere Fiorentino possiamo trovare un approfondimento sul "caso" Eysseric. Il Nizza lo vuole a disposizione per il preliminare di Champions di domani sera contro l’Ajax ma poi, finalmente, dovrebbe rassegnarsi all’idea di perdere il suo trequartista. Il giocatore ha da giorni un accordo con la Fiorentina, ma il club della Costa Azzurra ha fatto resistenze sul prezzo, circa 3,5 milioni. Da qui le lungaggini che hanno impedito a Pioli di averlo già nel ritiro di Moena. I problemi fisici di Saponara impongono un’accelerata e per questo Corvino ha voglia di portare Eysseric a Firenze entro 2 giorni