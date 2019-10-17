Ex tecnico di Zaniolo in viola: "Non giocava perchè non si impegnava in allenamento"

Cristiano Masitto ex mister delle giovanili viola, oggi in C alla Feralpi Salò come vice allenatore, ha parlato al Corriere dello Sport dell'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo ricordando l'esperienz...

Cristiano Masitto ex mister delle giovanili viola, oggi in C alla Feralpi Salò come vice allenatore, ha parlato al Corriere dello Sport dell'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo ricordando l'esperienza alla Fiorentina sottto la sua guida: "Non lo feci giocare per cinque partite perché non aveva il giusto atteggiamento in allenamento. Lo dissi al padre Igor, "Tuo figlio è fortissimo, ma io devo insegnargli come crescere". Se avessi avuto una lezione così, forse anche io avrei fatto un'altra carriera..."