Ieri è morto l’ex presidente del Marsiglia Pape Diouf, affetto da Coronavirus. Diouf, nato in Ciad ma con passaporto francese e senegalese, ha guidato ilclub della Costa Azzurra per cinque stagioni 2005 al 2009, gettando le basi per la conquista della Ligue 1 nel 2010. “Profondamente rattristato per la notizia della scomparsa di Pape Diouf, i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia”, ha twittato Franck Ribery, che proprio nel Marsiglia di Diouf si fece notare dai grandi club europei prima di essere ceduto al Bayern Monaco.