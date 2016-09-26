Europcar nuovo partner commerciale per la Fiorentina: "Firenze piazza eccellente"

La partnership con Europcar rafforza il bouquet di sponsorizzazioni viola

La Fiorentina sceglie Europcar e il noleggio di auto e furgoni farà da scenografia alla Serie A del Franchi: la società di trasporti ha siglato un accordo con l’ACF Fiorentina per ed è partner ufficiale per la stagione 2016-2017. Gli accordi tra Europcar e Fiorentina prevedono diverse attività di visibilità all’interno dello stadio Artemio Franchi; fa anche parte del deal un piano di attività marketing dedicato ai clienti Europcar e a tutti i tifosi della Fiorentina. Nessun dettaglio economico è stato rivelato.

Europcar fa così il suo ingresso all’interno della vetrina del calcio italiano, per presentarsi al pubblico di privati e imprese con la sua ampia gamma di offerte come grande player non solo del rent-a-car, ma del settore della mobilità a 360°.

“Annunciamo con soddisfazione questo importante accordo che unisce il nostro brand ad una squadra prestigiosa e di grande spessore, che condivide il nostro approccio di serie A – commenta Leonardo Cesarini, Sales & Marketing DirectorEuropcar – Firenze è senza dubbio una piazza eccellente per turismo e tessuto imprenditoriale, che rappresentano per noi due preziose occasioni di business. È volontà comune delle società unire i propri know how per consentire la realizzazione di iniziative e progetti che siano coinvolgenti per il nostro pubblico e gratificanti per noi”.

La partnership con Europcar rafforza il bouquet di sponsorizzazioni viola. Il club dopo alcune stagioni senza sponsor maglia è tornato a monetizzare lo spazio più ambito per una squadra di calcio: ha stretto un accordo con Vorwerk-Folletto che varrà, secondo le indiscreazioni, circa 3,5 milioni di euro all’anno. I calciatori vestiranno le maglie firmate Le Coq Sportif con la scritta Folletto in A e con il marchio Vorwek.

Calcioefinanza.it