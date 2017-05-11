Europa League: sarà Ajax-Manchester United la finale. Questi i tabellini delle semifinali. Niente da fare per il Celta Vigo...

Roncaglia non basta al Celta Vigo, Lione eliminato...

Mercoledì 24 Maggio 2017, ore 20.45 Stoccolma, Friends Arena.

Questo l'appuntamento che si sono guadagnate Ajax e Manchester United. Due partite scoppiettanti piene di colpi di scena. Gli olandesi passano in Francia seppur sconfitti per 3-1 grazie al 4-1 conquistato in casa contro un Lione che a 10' dalla fine in superiorità numerica ha messo paura a Traorè e compagni. Avanti anche il Manchester United di Mourinho che pareggia in casa con il Celta Vigo sconfitto in Spagna per 0-1.

LIONE-AJAX 3-1: Dolberg (A), Lacazette, Lacazette, Ghezzal.

MANCHESTER UNITED-CELTA VIGO 1-1: Fellaini, Roncaglia (C).

Gabriele Caldieron