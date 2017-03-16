Europa League: fuori Roma e Borussia. Avanti Manchester e Lione. Le altre...
Roma eliminata. Avanti il Manchester di Mourinho...
A cura di Gabriele Caldieron
16 marzo 2017 22:58
Sono finite da poco le partite valevoli per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In stampatello le squadre che passano il turno e accedono ai quarti che verranno sorteggiati domani a Nyon:
BESIKTAS-Olympiakos 4-1
Krasnodar- CELTA VIGO 0-2
GENK-Gent 1-1
AJAX-Copenaghen 2-0
ANDERLECHT- Apoel 1-0
Borussia M'Gladbach-SCHALKE 2-2
MANCHESTER UNITED-Rostov 1-0
Roma-LIONE 2-1
Per la Roma non bastano il goal di Strootman ed un'autorete per passare il turno. Nessuna italiana avanti dunque in Europa League mentre in Champions il tricolore è rappresentato dalla sola Juventus.
Gabriele Caldieron