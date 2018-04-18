Eurogol di Felipe Anderson e doppietta di Luis Alberto. Pareggio e vantaggio della Lazio

Pazzo 3-4 al Franchi tra Fiorentina e Lazio. Alla tripletta di Veretout risponde la bellissima rete di Felipe Anderson. Dai 30 metri il brasiliano stoppa il pallone..

Pazzo 3-4 al Franchi tra Fiorentina e Lazio. Alla tripletta di Veretout risponde la bellissima rete di Felipe Anderson. Dai 30 metri il brasiliano stoppa il pallone, prende la mira e calcia in porta. Dragowski non puó fare nulla e subisce il pareggio. Alla mezz'ora invece Luis Alberto raccoglio un cross dalla destra e porta in vantaggio la sua squadra