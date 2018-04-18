Labaro Viola

Eurogol di Felipe Anderson e doppietta di Luis Alberto. Pareggio e vantaggio della Lazio

Pazzo 3-4 al Franchi tra Fiorentina e Lazio. Alla tripletta di Veretout risponde la bellissima rete di Felipe Anderson. Dai 30 metri il brasiliano stoppa il pallone..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 22:09
Eurogol di Felipe Anderson e doppietta di Luis Alberto. Pareggio e vantaggio della Lazio -
News
Lazio
Condividi

Pazzo 3-4 al Franchi tra Fiorentina e Lazio. Alla tripletta di Veretout risponde la bellissima rete di Felipe Anderson. Dai 30 metri il brasiliano stoppa il pallone, prende la mira e calcia in porta. Dragowski non puó fare nulla e subisce il pareggio. Alla mezz'ora invece Luis Alberto raccoglio un cross dalla destra e porta in vantaggio la sua squadra

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok