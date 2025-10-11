Estupinan si fa male alla caviglia con la nazionale: In dubbio la sua presenza in Milan-Fiorentina

Un nuovo infortunio e uno scampato pericolo, entrambe le situazioni nell'ambito della stessa partita (Usa-Ecuador 1-1, giocata nella notte italiana). I primi giorni di impegni delle nazionali stanno g...

Un nuovo infortunio e uno scampato pericolo, entrambe le situazioni nell'ambito della stessa partita (Usa-Ecuador 1-1, giocata nella notte italiana). I primi giorni di impegni delle nazionali stanno già movimentando il mondo rossonero e Allegri a Milanello prega che dai vari ritiri non arrivino altre novità mediche sui 15 giocatori (la quota più alta delle 20 di A) sparpagliati per mezzo mondo. Il nuovo infortunio riguarda Estupinan, costretto ad alzare bandiera bianca al 44' dell'amichevole contro gli Stati Uniti di Pulisic: la prima diagnosi parla di distorsione alla caviglia sinistra, problema che lo costringerà a saltare il secondo impegno con la sua selezione, martedì prossimo in Messico. L'esterno rossonero, che aveva saltato l'ultima partita con la Juve per squalifica, dovrà quindi essere valutato in vista della Fiorentina (domenica 19 a San Siro), ma la sua presenza è evidentemente a rischio. Lo scrive La Gazzetta