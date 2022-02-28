Espulsioni in doppia cifra per la Fiorentina: ora Italiano inizia a preoccuparsi, sono troppe
Questo trend ormai preoccupa tutto l'ambiente, Italiano in primis
A cura di Redazione Labaroviola
28 febbraio 2022 10:13
E alla fine la Fiorentina è arrivata in doppia cifra. Non solo nelle reti, nelle vittorie e nei punti ma anche nelle espulsioni. La squadra di Italiano con il cartellino rosso a Bonaventura si conferma una delle più cattive del campionato. Un trend diventato preoccupante per lo stesso Italiano. Lo scrive Repubblica.
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