Espulsioni in doppia cifra per la Fiorentina: ora Italiano inizia a preoccuparsi, sono troppe

Questo trend ormai preoccupa tutto l'ambiente, Italiano in primis

E alla fine la Fiorentina è arrivata in doppia cifra. Non solo nelle reti, nelle vittorie e nei punti ma anche nelle espulsioni. La squadra di Italiano con il cartellino rosso a Bonaventura si conferma una delle più cattive del campionato. Un trend diventato preoccupante per lo stesso Italiano. Lo scrive Repubblica.

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