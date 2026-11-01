Esposito su Vanoli: "Se nelle prossime due non dovessero arrivare risultati, giusto cambiare l'allenatore"

L'opinione di Carmine Esposito, ex attaccante della Fiorentina sulla solidità della posizione di Paolo Vanoli sulla panchina viola

Carmine Esposito, ex attaccante anche della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare il momento complicato della squadra viola, soffermandosi sulla situazione di Moise Kean e sulle possibili scelte in vista della sfida contro la Roma.

Esposito ha analizzato il pareggio contro l'Atalanta, sottolineando gli aspetti positivi della prestazione ma evidenziando anche le fragilità della squadra:

"Per me quello contro l'Atalanta è un punto guadagnato, ho visto delle buone cose anche se la Fiorentina rimane una squadra fragile. Secondo me in questo momento i giocatori devono vedere la classifica, non possono ignorarla. Sono convinto che in casa del Sassuolo possano fare risultato, è una tappa fondamentale perché sennò dopo rischi di andare in affanno".

L'ex attaccante si è poi espresso sul futuro di Paolo Vanoli e sulla possibilità di un cambio alla guida tecnica, qualora non dovessero arrivare risposte positive nelle prossime gare:

"Secondo me se in queste due partite non ci saranno segnali da parte della squadra si potrebbe valutare anche un cambio di allenatore, è brutto da dire ma è così. Firenze deve lottare per quello che merita, per i primi sette-otto posti. Ripeto, spero e penso che col Sassuolo faccia risultato, ma se non farà punti le riflessioni andranno fatte"