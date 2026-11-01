Labaro Viola

Esposito su Vanoli: "Se nelle prossime due non dovessero arrivare risultati, giusto cambiare l'allenatore"

L'opinione di Carmine Esposito, ex attaccante della Fiorentina sulla solidità della posizione di Paolo Vanoli sulla panchina viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2026 20:33
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Esposito su Vanoli: "Se nelle prossime due non dovessero arrivare risultati, giusto cambiare l'allenatore" -
News
Radio
Condividi

Carmine Esposito, ex attaccante anche della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare il momento complicato della squadra viola, soffermandosi sulla situazione di Moise Kean e sulle possibili scelte in vista della sfida contro la Roma.

Esposito ha analizzato il pareggio contro l'Atalanta, sottolineando gli aspetti positivi della prestazione ma evidenziando anche le fragilità della squadra:
"Per me quello contro l'Atalanta è un punto guadagnato, ho visto delle buone cose anche se la Fiorentina rimane una squadra fragile. Secondo me in questo momento i giocatori devono vedere la classifica, non possono ignorarla. Sono convinto che in casa del Sassuolo possano fare risultato, è una tappa fondamentale perché sennò dopo rischi di andare in affanno".

L'ex attaccante si è poi espresso sul futuro di Paolo Vanoli e sulla possibilità di un cambio alla guida tecnica, qualora non dovessero arrivare risposte positive nelle prossime gare:
"Secondo me se in queste due partite non ci saranno segnali da parte della squadra si potrebbe valutare anche un cambio di allenatore, è brutto da dire ma è così. Firenze deve lottare per quello che merita, per i primi sette-otto posti. Ripeto, spero e penso che col Sassuolo faccia risultato, ma se non farà punti le riflessioni andranno fatte"

Continua a leggere su Labaro Viola

Segui Labaro Viola

tiktok