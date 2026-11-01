Da Sassuolo: "La squadra di Aquilani arriva malissimo a domani, manca comunicazione tra i giocatori"

I neroverdi non stanno giocando al massimo e i risultati non arrivano

Il giornalista Nicolò Caruso, da sempre ben informato sulle dinamiche di casa Sassuolo, ha espresso la sua analisi ai microfoni del Pentasport su Radio Bruno alla vigilia della sfida tra i neroverdi e la Fiorentina.

"Il Sassuolo si presenta a questa sfida nel peggiore dei modi, reduce da quattro K.O. nelle ultime cinque uscite. Oltre ai risultati negativi, la squadra ha perso lucidità sul piano del gioco. Di fronte alla Fiorentina sarà fondamentale dare una scossa e dimostrare che il gruppo è ancora sotto controllo. Se da un lato la dirigenza si è mossa molto bene in sede di calciomercato, dall'altro Aquilani sta risentendo della scarsa esperienza a questi livelli: ha ancora dei margini di crescita soprattutto nel modo di trasmettere le sue idee alla squadra."

"Il vero anello debole della formazione neroverde è la retroguardia, ulteriormente impoverita dalle assenze per infortunio di Idzes e Leysen. Tuttavia, Idzes potrebbe rientrare proprio in occasione del match contro i viola, così come risulterebbe prezioso l'eventuale recupero di Walukiewicz..."