ESPN: "Mastantuono deve essere la stella, Firenze è il posto giusto per crescere per lui"

Il giocatore argentino ha molte attese addosso soprattutto in patria

Il giornalista argentino di ESPN Jorge Baravalle ha analizzato l'esperienza in prestito di Franco Mastantuono alla Fiorentina, soffermandosi su diversi aspetti legati al percorso del giovane talento di proprietà del Real Madrid.

Il parere sull'esperienza alla Fiorentina

"Sulla carta, prima che iniziasse la stagione, Firenze sembrava la destinazione ideale. Non era un cattivo progetto e la società aveva allestito una buona rosa: magari non attrezzata per puntare allo Scudetto, ma certamente costruita per competere per un piazzamento europeo, e non certo per ritrovarsi invischiata nella lotta salvezza come sta succedendo adesso. Le perplessità non riguardavano il suo rendimento individuale, bensì quanto il contesto potesse favorire il suo percorso di maturazione. La gara disputata contro il Venezia è stata eccellente, anche se nell'arco complessivo della stagione il rendimento della squadra non è stato altrettanto positivo. Lui ha già messo in mostra tutto il suo valore con la maglia viola, dimostrando di saper spostare gli equilibri. Nonostante qualche fisiologico calo di continuità, non ha mai faticato a prendersi sulle spalle il reparto offensivo. Il campionato è ancora lungo e la squadra è un cantiere aperto: non c'è alcun dubbio che Mastantuono possa e debba essere il punto di riferimento assoluto della Fiorentina in questa stagione".