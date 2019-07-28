Espn Brasil, la Fiorentina segue il difensore Verissimo. Il Santos lo valuta 6 milioni
I viola secondo quanto scrive Espn Brasil stanno seguendo il difensore Lucas Verissimo del Santos. Il classe '95 viene visto come un buon regista difensivo. Il Santos lo valuta 6 milioni, cifra di poc...
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2019 19:32
I viola secondo quanto scrive Espn Brasil stanno seguendo il difensore Lucas Verissimo del Santos. Il classe '95 viene visto come un buon regista difensivo. Il Santos lo valuta 6 milioni, cifra di poco superiore a quella che la Fiorentina ha preso dal Palmeiras per Vitor Hugo.