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Espn Brasil, la Fiorentina segue il difensore Verissimo. Il Santos lo valuta 6 milioni

I viola secondo quanto scrive Espn Brasil stanno seguendo il difensore Lucas Verissimo del Santos. Il classe '95 viene visto come un buon regista difensivo. Il Santos lo valuta 6 milioni, cifra di poc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2019 19:32
Espn Brasil, la Fiorentina segue il difensore Verissimo. Il Santos lo valuta 6 milioni -
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I viola secondo quanto scrive Espn Brasil stanno seguendo il difensore Lucas Verissimo del Santos. Il classe '95 viene visto come un buon regista difensivo. Il Santos lo valuta 6 milioni, cifra di poco superiore a quella che la Fiorentina ha preso dal Palmeiras per Vitor Hugo.

 

 

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