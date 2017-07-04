Esclusiva, Castrovilli promesso da Corvino al Carpi, andrà in prestito dopo Moena

Il futuro di Castrovilli, giovane talento viola classe 97, sarà in serie B al Carpi

Il futuro di Castrovilli, giovane talento della Fiorentina acquistato lo scorso gennaio, sarà in Emilia Romagna. Infatti il direttore generale Pantaleo Corvino ha promesso al direttore sportivo del Carpi il classe 97. Prima però il calciatore sarà valutato e visionato da Stefano Pioli nel ritiro della Fiorentina a Moena, dopo sarà libero di andare a vivere il proprio anno di prestito al Carpi da titolare.

Flavio Ognissanti