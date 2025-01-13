Errori individuali e gol subiti: la difesa della Fiorentina adesso è sotto esame

Escalation negativa della Fiorentina nei gol concessi

La Fiorentina ha subito un'escalation negativa nei gol concessi, con otto reti incassate nelle ultime quattro partite (uno contro il Bologna, due ciascuno contro Udinese e Juventus, tre contro il Napoli). Questo ha portato a un solo punto conquistato nel periodo, evidenziando un problema evidente nella fase difensiva, indipendentemente dal sistema di gioco adottato (difesa a quattro o a tre).

In precedenza, la squadra vantava una delle migliori difese della Serie A, con soli 10 gol subiti in 14 partite. Tuttavia, la recente flessione, con errori individuali e mancanza di attenzione, ha portato il totale a 18 gol incassati, facendo scivolare la Fiorentina nella classifica generale e mettendo in evidenza una fase offensiva incapace di compensare (-5 di saldo negativo).

Per stasera contro il Monza, Palladino dovrà trovare rimedi per recuperare solidità difensiva, correggere gli errori individuali e ridare equilibrio alla squadra per tornare a risultati positivi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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