Erik Thohir: "Sono un grande tifoso dell'Inter dai tempi del trio olandese in neroazzurro"

Grande gaffe del presidente dell'Inter Erik Thohir: "Io sono interista da quando l’Inter comprò il trio degli olandesi

Erick Thohir è ancora il presidente dell’Inter, malgrado da oltre un anno la maggioranza delle azioni faccia capo al Gruppo Suning. E il tycoon indonesiano, parlando ai connazionali di Metronews, si è reso autore di una gaffe che sta già facendo il giro del web: “Comprare un club di calcio non è solo una questione di business, devi amare quella squadra. Io sono interista da quando l’Inter comprò il trio degli olandesi”. Una topica clamorosa, visto che il trio olandese era quello del Milan composto da Gullit, Rijkaard e Van Basten. Immediate le reazioni social, tant’è che su Twitter lo stesso Thohir ha tentato di spiegare come intendesse riferirsi ai tre tedeschi (Brehme, Matthaus e Klinsmann), peccato che abbia detto in indonesiano “belanda” (olandese) mentre tedesco si dice “jerman”.

Alfredopedullà.com