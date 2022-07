Entusiasmo viola, 19.000 finora gli abbonamenti: dal 7 agosto inizierà la vendita libera 

La campagna abbonamenti della Fiorentina entrerà nei prossimi giorni nella fase decisiva. Il termine di domani sera a mezzanotte per la chiusura della terza fase, quella denominata InViola Time, è stato spostato in avanti dalla società di circa una settimana. Questo per dare più tempo ai ritardatari di sfruttare tariffe agevolate che saranno valide fino al 7 agosto. Da lì in avanti comincerà la vendita libera (fino al 12), con prezzi non più scontati. Contestualmente inizierà anche la vendita dei biglietti per la partita contro la Cremonese, mentre ancora si attende di capire se il 18 agosto la Fiorentina giocherà in casa o in trasferta nell’andata del Play Off di Conference League. Il dato aggiornato a ieri sera parla di circa 19.000 abbonamenti sottoscritti per l’intera stagione.

La soglia dei 20.000 sarà superata ed è quella che storicamente fa un po’ da spartiacque fra la soddisfazione e la delusione della società. Risultato complessivamente buono, anche se rimane lontano il dato del primo anno dell’era Commisso (vendute oltre 28.000 tessere). Statistiche alla mano, dopo la pandemia sono diminuiti gli Over 65, mentre ha riscosso successo la promozione ‘Viola Friends’ in Curva Ferrovia, per gruppi da 2 a 4 persone. La società precisa inoltre che la campagna abbonamenti non sarà riaperta dopo la partita contro la Cremonese. Lo scrive La Nazione.

