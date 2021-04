Carica e rabbia. Ieri pomeriggio i tifosi viola sono stati i primi a scendere in campo per Fiorentina-Juventus davanti al centro sportivo, senza pallone ma con striscioni, cori e messaggi. Il senso è chiaro: dare tutto per la salvezza e poi ognuno, se vuole vada pure per la propria strada. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, VLAHOVIC È SALITO NELL’OLIMPO VIOLA: DOPO GIUSEPPE ROSSI ORA PUÒ AGGANCIARE MUTU