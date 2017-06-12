Entro la settimana l'incontro tra Corvino e Mirabelli, pronti 25 milioni per Kalinic

L'offerta del Milan si ferma a 25 mln mentre i viola continuano a chiederne 30. L'entourage di Kalinic e i vertici rossoneri sembrano fiduciosi...

Il Milan non sembra affatto intenzionato a mollare la presa su Nikola Kalinic e, secondo quanto riportato da Sky Sport, sembra che l'incontro fra le due società, al fine di limare i dettagli della trattativa, possa avvenire già in questa settimana. Infatti, stando alle indiscrezioni, pare che Massimiliano Mirabelli sia disposto ad incontrare Pantaleo Corvino per presentare ufficialmente l'offerta da 25 milioni di euro con cui il Milan spera di riuscire ad assicurarsi le prestazione dell'attaccante croato.

Tuttavia la distanza fra le parti, al momento, oscilla intorno ai 5 milioni di euro, poiché la società gigliata continua a chiudere 30 a fronte dei 25 offerti dal Milan, ma, in ogni modo, tanto l'entourage del giocatore quanto i vertici del club rossonero si dicono fiduciosi in vista di una positiva conclusione della trattativa.