Entra un nuovo manager nella Fiorentina. Corvino perde potere comunicazionale

Sono poche le novità previste a livello societario. L'unica vera novità della Fiorentina per la prossima stagione, riguarderà proprio l’area comunicazione, dove il potere di Corvino in questo campo su...

Sono poche le novità previste a livello societario. L'unica vera novità della Fiorentina per la prossima stagione, riguarderà proprio l’area comunicazione, dove il potere di Corvino in questo campo subirà un ridimensionamento. Lo riporta La Repubblica che aggiunge che a maggio la Fiorentina annuncerà l’assunzione di un manager che curerà in primo luogo i social e cercherà di dare una spolverata a un settore rimasto un po’ indietro. Fino ad oggi tutto il lavoro in questo senso è stato affidato a una società esterna, da allora in poi ci sarà un nuovo responsabile, che molto probabilmente arriverà dal settore pubblicitario o direttamente dal gruppo Tod’s gestito dalla famiglia Della Valle