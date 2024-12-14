Ennesimo aiuto arbitrale all'Atalanta, rigore netto non concesso al Cagliari per fallo di mano

Polemiche in area: il mancato intervento del VAR sul tocco di mano di Kossonou fa discutere

Cagliari e Atalanta si affrontano nella sfida delle ore 15, con i rossoblù di Davide Nicola che riescono a tenere testa alla capolista almeno nel primo tempo, conclusosi sullo 0-0. Non manca però un episodio controverso che segna la partita e alimenta le polemiche prima ancora del triplice fischio di Pairetto. Durante la prima frazione di gioco, Kossonou interviene in scivolata in area per intercettare un cross proveniente dalla destra: il pallone colpisce prima la coscia e poi il braccio del difensore atalantino, un braccio che, aumentando il volume del corpo, impedisce alla sfera di proseguire. Pairetto non segnala il fallo e il VAR non interviene, una decisione che lascia spazio a discussioni e perplessità.

I convocati del Bologna per la Fiorentina: c’è Posch, non recuperano Orsolini e Miranda

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