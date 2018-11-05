Empoli, vicino l'esonero di Andreazzoli. Al suo posto un ex Fiorentina

Empoli vicina all'esonero del proprio tecnico Andreazzoli. Il nome che dovrebbe portare i punti necessari a evitare la retrocessione sarebbe quello di Beppe Iachini, ex viola. Il tecnico di Ascoli è i...

Empoli vicina all'esonero del proprio tecnico Andreazzoli. Il nome che dovrebbe portare i punti necessari a evitare la retrocessione sarebbe quello di Beppe Iachini, ex viola. Il tecnico di Ascoli è in pole, a breve la decisione finale. L’ultima – amara – esperienza in A di Iachini risale all’anno scorso quando col Sassuolo si salvò senza grossi problemi ma poi non venne riconfermato dai neroverdi che scelsero De Zerbi per il 2018-2019. È la terza panchina che salta in Serie A dopo gli avvicendamenti al Genoa (Juric per Ballardini) e al chievo (out D’Anna, dentro Ventura).

Lo scrive Gazzetta.it