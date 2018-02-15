Ek: "Calcio femminile una giungla, se tutte le donne vanno via dalla Fiorentina c'è qualcosa che non va.."

Attraverso il proprio profilo Twitter, l'ex calciatrice della Fiorentina Women's Lisa Ek ha scritto un proprio pensiero riguardo..

Attraverso il proprio profilo Twitter, l'ex calciatrice della Fiorentina Women's Lisa Ek ha scritto un proprio pensiero riguardo all'ennesimo abbandono di una calciatrice straniera dalla Fiorentina. Queste le sue parole: "La realtà è che c'è qualcosa che non funziona nella Fiorentina Women's. Che aspetti ci sono di strategia da vincenti? Che ricerche si fanno prima di prendere una calciatrice? Da quando me ne sono andata io, altre sette giocatrici straniere hanno lasciato. Lo sviluppo del calcio femminile nei paesi più piccoli del calcio europeo ha creato una giungla di giocatori, agenti e club che curano ciascuno i propri interessi. Questo si traduce in contratti interrotti o situazioni che creano problemi per tutti. Non fraintendetemi: in alcuni casi la giungla si traduce in opportunità fantastiche per i giocatori e a volte anche per i club. Ma sicuramente tutti guadagnerebbero da una migliore corrispondenza, conoscenze maggiori e attività di ricerca".