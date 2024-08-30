Edurne Almagro (Moglie di De Gea): "Siamo felici di aver scelto Firenze, la Fiorentina è la società giusta per David"

La moglie di De Gea ha parlato della scelta della Fiorentina e di tutta la loro gioia riguardo questa decisione

A Diezminutos.es ha parlato la moglie di David De Gea, Edurne Almagro, nota cantante ed attrice che ha commentato l'arrivo di suo marito in viola: "Amo l'Italia e cercherò di far pratica con l'italiano velocemente, l'ho visitata spesso e sono davvero felice di aver fatto questa scelta con David. La Fiorentina è una grande società ed è perfetta per lui. Si è sempre allenato duramente anche durante il periodo in cui è stato fermo per farsi trovare pronto per una nuova sfida come questa. Spero di portare la mia musica anche in Italia."

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