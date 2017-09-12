Edoardo, il primo tifoso viandante: va a piedi da Bologna a Firenze per vedere la partita

Nella giornata di oggi, Edoardo Corvinelli (ovviamente Edo per gli amici), potrebbe entrare nel guinness dei primati come primo tifoso di calcio, al mondo, ad avventurarsi in una trasferta…..a piedi....

Nella giornata di oggi, Edoardo Corvinelli (ovviamente Edo per gli amici), potrebbe entrare nel guinness dei primati come primo tifoso di calcio, al mondo, ad avventurarsi in una trasferta…..a piedi. Sì sì, a piedi, avete proprio capito bene. Corvinelli è partito alle 10 di questa mattina dallo Stadio Dall’Ara di Bologna, e si presenterà domenica 16 settembre allo stadio Franchi di Firenze (più o meno a ridosso del calcio d’inizio della partita), dopo aver percorso i famigerati 120 km della famosa Via degli Dei: strada che collega il capoluogo emiliano con quello toscano, attraverso l’Appennino Tosco-Emiliano.

Fonte: Tuttobologna.web