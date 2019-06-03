Ecco le date ufficiali del prossimo campionato 2019-2020 di Serie A Tim
Il campionato di Serie A inizierà il 24-25 agosto e finirà il 25 maggio 2020. Le soste che si terranno saranno le sequenti: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2019 14:15
Il campionato di Serie A inizierà il 24-25 agosto e finirà il 25 maggio 2020. Le soste che si terranno saranno le sequenti: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 e il 29 marzo.
Fonte: La Nazione