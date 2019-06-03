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Ecco le date ufficiali del prossimo campionato 2019-2020 di Serie A Tim

Il campionato di Serie A inizierà il 24-25 agosto e finirà il 25 maggio 2020. Le soste che si terranno saranno le sequenti: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2019 14:15
Ecco le date ufficiali del prossimo campionato 2019-2020 di Serie A Tim - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Il campionato di Serie A inizierà il 24-25 agosto e finirà il 25 maggio 2020. Le soste che si terranno saranno le sequenti: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 e il 29 marzo.

Fonte: La Nazione

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