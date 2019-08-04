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È fatta per il ritorno del regista Badelj alla Fiorentina. Domani svolgerà le visite mediche

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, domani il centrocampista croato della Lazio Milan Badelj andrà via dal ritiro della Lazio e svolgerà le visite mediche con la Fiorentina. T...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 13:00
È fatta per il ritorno del regista Badelj alla Fiorentina. Domani svolgerà le visite mediche - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, domani il centrocampista croato della Lazio Milan Badelj andrà via dal ritiro della Lazio e svolgerà le visite mediche con la Fiorentina. Tornerà alla Fiorentina dopo solamente un anno. La Lazio e la società viola hanno trovato l'accordo per un prestito con diritto di riscatto.

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