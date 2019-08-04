È fatta per il ritorno del regista Badelj alla Fiorentina. Domani svolgerà le visite mediche

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, domani il centrocampista croato della Lazio Milan Badelj andrà via dal ritiro della Lazio e svolgerà le visite mediche con la Fiorentina. T...

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, domani il centrocampista croato della Lazio Milan Badelj andrà via dal ritiro della Lazio e svolgerà le visite mediche con la Fiorentina. Tornerà alla Fiorentina dopo solamente un anno. La Lazio e la società viola hanno trovato l'accordo per un prestito con diritto di riscatto.