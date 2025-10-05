Dzeko è il grande ex di Fiorentina-Roma: con i giallorossi 119 reti in 260 presenze in 6 anni

Si giocherà quest'oggi alle 15:00 la partita tra Fiorentina e Roma. Una gara importantissima visto l'inizio di stagione travagliato della Fiorentina. Il risultato di oggi infatti potrebbe dare all'amb...

Si giocherà quest'oggi alle 15:00 la partita tra Fiorentina e Roma. Una gara importantissima visto l'inizio di stagione travagliato della Fiorentina. Il risultato di oggi infatti potrebbe dare all'ambiente viola o la mazzata finale o spinta per risalire la corrente. Sicuramente una gara non banale. Come non sarà una gara banale per Edin Dzeko. Il cigno di Sarajevo è infatti il grande ex di quest'oggi. L'attaccante bosniaco infatti ha giocato infatti 6 anni con la Roma collezionando 260 presenze e 119 reti.

Dzeko si è trasferito alla Roma dal Manchester City nel 2015. Dopo un primo anno da vero e proprio flop del campionato dalla seconda stagione iniziò a carburare fino a diventare il calciatore più importante dei giallorossi. Con la Roma tante soddisfazioni tra cui l'aver raggiunto la semifinale di Champions League ma senza vincere nessun trofeo. Dzeko ha già affrontato 3 volte la Roma da ex segnando 2 reti, chissà che anche quest'oggi non possa punire la sue vecchia squadra