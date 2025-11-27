Dzeko duro con i tifosi: “In casa non ci devono fischiare ad ogni palla persa, così diventa difficile”

L’attaccante della Fiorentina Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Fiorentina contro l’AEK Atene, queste le sue parole:

Sinceramente non mi aspettavo questa partita. Ci siamo allenati molto bene, il mister ci ha preparato bene alla partita e ci ha preparato tatticamente. Primo tempo un pochino meglio, con il gol annullato. Poi prendiamo gol e diventa sempre difficile, iniziamo a perdere troppi palloni, qualcosa dentro di noi non va.

Possiamo dire che facciamo cacare, che non ci meritiamo questa maglia. Non è un problema. Ma un tifoso in casa ci deve aiutare, non ci può fischiare durante la partita ad ogni palla persa. Così diventa difficile.Un pochino di sostegno ci vuole, abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Con questo stadio abbiamo bisogno di qualcosa di più, poi si fischia. Poi io domani non ci sarò più, non ce lo meritiamo lo so, ma questi ragazzi meritano un po’ di sostegno.

Non riusciamo a fare 2-3 passaggi di fila. Per una squadra come noi non è normale. Loro sono una buona squadra con giocatori esperti. Loro sembravano più in gamba noi portavamo palla e poi non c’erano le giocate. Ognuno di noi si deve fare due domande, non basta così io per primo.

Non siamo al meglio fisicamente, nelle ultime 2 settimane la squadra si è allenata molto meglio. Si è visto contro la Juve abbiamo bisogno di tempo ma non siamo al massimo fisicamente.

Siamo impauriti si vede, iniziano i fischi. Io in 20 anni ho giocato in tutti gli stadi. Ma i ragazzi giovani hanno bisogno di sostegno. Anche dalla tribuna quando si sbaglia un passaggio un pochino di applauso che le cose vadano meglio. Sennò il passaggio dopo non lo voglio più fare, ho paura di sbagliare e stoppare la palla.”