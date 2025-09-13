Dzeko a DAZN: “Io e Kean molto diversi ma ci completiamo. Bisognerà sfruttare la sua velocità”

L’attaccante viola ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a DAZ, a ridosso della sfida contro il Napoli al Franchi

L’attaccante viola Edin Dzeko ha parlato a DAZN prima di Fiorentina Napoli: “Io e Kean siamo molto diversi, abbiamo un po’ di tutto, qualità e fisicità. Sicuramente gli ruberei la velocità che bisogna sfruttare a nostro favore. Dopo la sosta speriamo di spingere di più, ma ho trovato sempre la stessa Serie A, tosta, dove le squadre pensano prima a difendersi”.