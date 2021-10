Duncan: “Partiamo bene, poi ci spegniamo. Italiano era incaz***o ed ha ragione”

Il centrocampista Alfred Duncan è intervenuto ai microfoni del canale media ufficiale della Fiorentina a termine della partita contro il Napoli. Ecco le sue parole:

NAPOLI “Oggi fa male come contro Inter e Roma. La squadra parte bene e poi si spegne a metà strada, cosa che non dovrebbe succedere. Siamo ancora all’inizio, ma dobbiamo crescere in fretta su questo aspetto. Gioco spezzettato? Quella è una cosa che deve gestire l’arbitro, noi calciatori dobbiamo fare il nostro. Stiamo pagando tanto i nostri errori, dobbiamo essere più maturi. Abbiamo perso lucidità in alcuni momenti, perdendo tanti palloni”.

ITALIANO “Ci ha guardato in faccia dopo la partita, era molto arrabbiato come noi e fa bene ad esserlo. Non si possono concedere così tanti spazi al Napoli, soprattutto dopo essere andati in vantaggio”.

NAZIONALI “Ora tanti giocatori andranno in Nazionale, per cui avranno meno tempo per preparare la prossima partita. Chi come me rimarrà dovrà andare a mille per farsi trovare pronto nei prossimi impegni”

