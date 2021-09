Duncan ed Igor sono stati rilanciati da Italiano: stanno dimostrando tutto il loro valore

Partendo dalla difesa il primo giocatore pienamente rilanciato è Igor: pagato 6 milioni più 1 di bonus dalla Spal, dopo appena sei mesi di Serie A adesso è entrato in pianta stabile nei titolari. Ha dimostrato progressivamente quel valore che si era solo intravisto lo scorso anno. In mediana invece il caso più emblematico è Duncan. Acquistato dal Sassuolo per 15 milioni più 1 di bonus e voluto fortemente da Iachini. Lo scrive Repubblica.

