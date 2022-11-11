Due punti in meno rispetto ad un anno fa, la Fiorentina si è rimessa in linea. Ora l’incognita sosta Mondiale
Campionato fermato prima del giro di boa, a gennaio tutto può cambiare
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2022 09:54
Due punti in meno rispetto alla passata stagione, mica cento, quindi dopo 14 giornate la Fiorentina è riuscita a rimettersi abbastanza in linea. Per arrivare dove? Qui il discorso si complica soprattutto per un motivo che si chiama Mondiale in Qatar: mai il campionato si era fermato poco prima del giro di boa per un periodo di tempo così lungo. Lo scrive La Nazione.
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