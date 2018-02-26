Dopo due mesi Montella rischia l'esonero. Altri 5 gol subiti e frecciata di Kessie...

Vincenzo Montella e il Siviglia, panchina in bilico a meno di due mesi dal suo arrivo. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, la società spagnola starebbe pensando sul futuro dell'Aeroplanino do...

Vincenzo Montella e il Siviglia, panchina in bilico a meno di due mesi dal suo arrivo. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, la società spagnola starebbe pensando sul futuro dell'Aeroplanino dopo la pesante sconfitta di ieri contro l’Atletico Madrid. Per la terza volta in campionato (su 8 partite della sua gestione) ha subito 5 gol. Intanto per l’ex tecnico di Fiorentina e Milan è arrivata anche la frecciata pubblica di Franck Kessie, nel dopo partita di Roma-Milan 0-2: “Con Montella lavoravamo poco mentre con Gattuso è diverso. Stiamo lavorando tanto e questo si vede in campo” ha dichiarato il centrocampista rossonero.