Due giovanissimi del Pordenone in prova alla Fiorentina
Un attaccante ed un difensore del Pordenone si aggregheranno alle formazioni giovanili della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2017 13:17
Come si apprende dal sito ufficiale del Pordenone Calcio saranno altri due i giovani della società friulana a godere della possibilità di allenarsi con le formazioni giovanili della Fiorentina. Infatti, dopo il difensore Niccolò Nardini (2001), la grande occasione arriva anche per l'attaccante, classe 2004, Giulio Doratiotto e per un altro difensore, ossia il classe 2003 Ricky Maset.