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Due gialli in due minuti, Milenkovic fuori a 5' dalla fine

Espulso Milenkovic a 5' minuti dalla fine per doppio giallo. Il primo lo guadagna su fallo (dubbio) sul Papu Gomez nei pressi dell'area avversaria, il secondo..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2018 19:33
Due gialli in due minuti, Milenkovic fuori a 5' dalla fine - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
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Espulso Milenkovic a 5' minuti dalla fine per doppio giallo. Il primo lo guadagna su fallo (dubbio) sul Papu Gomez nei pressi dell'area avversaria, il secondo (giusto) sempre su una trattenuta su Gomez che era scappato con una magia sulla sinistra.

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