Ds Malaga, retroscena di mercato: ''Cecchini? Lo abbiamo soffiato alla Fiorentina e all'Inter''

Il ds del Malaga, Francesc Arnau, parla a 101Tv Malaga, rivelando un retroscena di mercato: "Cecchini? Lo abbiamo soffiato alla concorrenza di Fiorentina e Inter - spiega a proposito del centrocampist...

Il ds del Malaga, Francesc Arnau, parla a 101Tv Malaga, rivelando un retroscena di mercato: "Cecchini? Lo abbiamo soffiato alla concorrenza di Fiorentina e Inter - spiega a proposito del centrocampista classe '96 prelevato dal Banfield per 4 milioni - è un giocatore di grande prospettiva".