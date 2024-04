Ds Lazio: “Mandragora? Non ci sono trattative in corso. Nulla di vero sul mercato al momento”

Intervistato da Il Messaggero il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha toccato vari temi, glissando però sul calciomercato. In particolare, quando al dirigente capitolino è stato chiesto di un presunto interesse per Robin Gosens e Rolando Mandragora, egli ha risposto: “Non ci sono trattative in corso e quindi nulla di verso sul mercato in questo momento. Restiamo concentrati sul campionato in corso”.

ITALIANO, PERMANENZA DA NON ESCLUDERE