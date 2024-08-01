Ds Lazio: "Castrovilli giocatore straordinario. È stato correttissimio, ha scelto di mettersi in discussione"

"Come si colloca l’operazione Castrovilli nella strategia estiva?". Nella lunga intervista al direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha così risposto: “Parliamo di un giocatore straordinario...

"Come si colloca l’operazione Castrovilli nella strategia estiva?". Nella lunga intervista al direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha così risposto: “Parliamo di un giocatore straordinario che non scopro io. Ha avuto due operazioni delicate, quando ci è stato proposto abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e dopo aver accertato la stabilità del ginocchio ci hanno dato le più ampie assicurazioni. Certo che la preparazione che sta ultimando visto che è arrivato in ritardo fa pensare a qualcuno che Castrovilli possa avere un deficit. Ha fatto un lavoro talmente pesante sull’arto operato che è diventato più forte fisicamente dell’altro arto, questo può portare degli scompensi. Castrovilli insieme al suo agente è stato correttissimo, ha scelto di mettersi in discussione firmando per un anno firmando il secondo, il terzo e il quarto in bianco”.

DI MARZIO RIVELA: “DE GEA PROPOSTO ALLA FIORENTINA, MA IL PROFILO PREFERITO DALLA SOCIETÀ È TURATI”

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