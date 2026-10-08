DS Como sicuro: "Kean è un top player, farà le fortune della nostra squadra perché è forte"

Il dirigente comasco ha fatto i complimenti a Moise Kean

Il Direttore Sportivo del Como, Carloalberto Ludi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'ex attaccante della Juventus Moise Kean a margine della cerimonia di consegna del Premio Gentleman a Milano. Il dirigente si è espresso così sul centravanti trasferitosi in viola durante la sessione estiva di calciomercato:

L'identità di gioco del Como e l'adattabilità di Kean

«Cesc Fabregas porta avanti un'idea di calcio estremamente chiara, che è riuscito a trasmettere in profondità a tutto il gruppo. La squadra esprime un'identità forte e ben definita, un modo di stare in campo che ci appassiona ed entusiasma. In questo contesto tattico riteniamo che un profilo come quello di Moise si sarebbe integrato in modo assolutamente perfetto».

Il valore del centravanti

Ludi ha poi speso parole di grande stima per le doti della punta della Nazionale: «Rispetto agli elementi che avevamo in organico la scorsa stagione, rappresenta un profilo dalle caratteristiche differenti. Parliamo di un calciatore in grado di spostare gli equilibri, un vero e proprio top player per il panorama del calcio italiano. Per questo motivo non abbiamo dubbi sul fatto che farà la fortuna della Fiorentina».